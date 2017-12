Ílhavo: Empreitada de águas residuais da Gafanha de Aquém/Boavista e reabilitação do antigo quartel em marcha 08 dez 2017, 22:07 A Câmara de Ílhavo decidiu abrir um concurso público para a empreitada das redes de drenagem de águas residuais e pluviais da Gafanha de Aquém/Boavista.



A obra tem como valor base cerca três milhões de euros e um prazo de execução de 14 meses.



O investimento total desta empreitada será assumido pelo agrupamento de entidades adjudicantes, constituído pela Câmara e Águas da Região de Aveiro (AdRA), que irão repartir os custos.



Ao município caberá a verba de 985.430 euros respeitante à rede de drenagem de águas pluviais.



"Esta obra visa proporcionar a drenagem das águas residuais domésticas nesta zona da Boavista, na Gafanha de Aquém, melhorando para o efeito a qualidade de vida dos munícipes", refere a edilidade ilhavense. Reabilitação do antigo Quartel do Bombeiros O executivo camarário deu luz verde também ao projeto de execução do Centro para a Valorização e Interpretação da Religiosidade ligada ao Mar e Loja Social, no âmbito da reabilitação do antigo Quartel do Bombeiros Voluntários de Ílhavo. O investimento ronda 1,5 milhões de euros.



Um "projeto central no âmbito do processo de revitalização do centro histórico de Ílhavo contemplado no PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano submetido ao CENTRO2020, já que o enriquecerá com elementos qualificadores e diferenciadores que, conjugados com outros investimentos em curso no município, resultarão numa maior atratividade do centro histórico e na correspondente dinamização das atividades económicas nele existentes", adianta a Câmara.



