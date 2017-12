A Câmara Municipal da Mealhada aprovou a atribuição de apoios para a Escolíadas – Associação Recreativa Cultural e a Associação Portuguesa de Demografia.



O subsídio de 3500 euros à associação Escolíadas destina-se ao projeto Escolíadas Júnior, já em curso e que pretende fomentar a arte juntos dos alunos do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas da Mealhada.



O subsídio à Associação Portuguesa de Demografia, no valor de 1000 euros, é a pretexto da segunda edição do Prémio Nacional de Demografia Dr. Mário Leston, prémio que homenageia Mário Leston Bandeira, professor natural da Pampilhosa, no concelho da Mealhada, apontado como um dos percursores da construção e consolidação da demografia em Portugal e presidente e fundador da Associação.



A primeira edição do prémio foi entregue na Pampilhosa, no âmbito das comemorações dos 900 anos, e a Associação Portuguesa de Demografia tenciona manter no concelho da Mealhada a entrega formal do prémio, nesta segunda edição.



O prémio pretende distinguir autores que, recentemente, tenham apresentado e defendido trabalhos académicos no âmbito dos estudos da população, contribuindo assim para a dinamização desta área científica.