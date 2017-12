Basquetebol: Carlos Cabral deixou de ser o treinador do Beira-Mar 07 dez 2017, 22:26 Carlos Cabral já não está no comando técnico da equipa sénior de basquetebol do Beira-Mar / AAUAv, que disputa a Proliga.



A direção da secção partilhou a informação esta noite, através das redes sociais, sem dar pormenores sobre os motivos da saída.



A equipa fica ao cargo, de forma interina, pelo até agora treinador adjunto João Anastácio.



O basquetebol do Beira-Mar aproveita para expressar publicamente "o seu orgulho e agradecimento" pelo "empenho e dedicação" de Carlos Cabral ao longo dos últimos dois anos, marcados, na época passada, pela promoção à Proliga,



Os aveirenses preparam a oitava jornada do campeonato (segunda volta da zona Norte), agendada para amanhã, com a receção à AD Sanjoanense no pavilhão universitário.



A formação aurinegra, última classificada, busca ainda a primeira vitória.

