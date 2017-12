O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para os próximos dias, o agravamento das condições meteorológicas.



É possível a ocorrência de chuva forte e persistente nas regiões do Norte e do Centro no domingo e segunda-feira.



Vento forte de sudoeste, a partir da tarde de domingo e durante segunda-feira, com rajadas até 90 km/h, na generalidade do Norte e Centro, e muito forte, com rajadas até 110 km/h, nas terras altas do Norte e do Centro, rodando gradualmente de quadrante para noroeste e diminuindo de intensidade.



A nota dá conta da possibilidade de agitação marítima na segunda-feira com ondas de altura superior a 5 metros em toda a costa ocidental.



A Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) recomenda à população medidas de prevenção, nomeadamente Garantindo a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e remoção de inertes e outros objetos, condução defensiva e, entre outras, especial cuidado na circulação e permanência junto a áreas arborizadas.