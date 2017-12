A Câmara de Aveiro aprovou, com os votos contra do PS, as Grandes Opções do Plano (GOP) definidas pela maioria PSD-CDS para 2018.



Os socialistas consideram que a proposta levada à reunião de executivo esta quinta-feira peca por não incluir medidas que permitam antecipar o fim a austeridade a que a autarquia está sujeita, nomeadamente taxas e impostos no máximo. Por isso, acabaram por votar contra, assim como nas propostas do pacote fiscal para 2018.



Segundo reclamou o vereador Manuel Oliveira de Sousa, as GOP deveriam assumir "um caminho para as pessoas ficarem desoneradas mais rapidamente", insistindo em medidas como a alienação de património para abater dívida.



Por isso, questionou a presidência para saber se admite a possibilidade de renegociar o Programa de Ajustamento Financeiro (PAM) com o Fundo de Apoio Municipal (FAM).



No entender de João Sousa, outro dos eleitos socialistas, a Câmara está a assumir "uma decisão política" ao optar por dar prioridade a ter "milhões" para investimento, "mas também há o ónus político", por fazê-lo com os aveirenses a pagarem impostos no máximo "e eles não vão gostar disso", avisou.



O PS voltou a insistir que os saldos de 32 milhões de euros em caixa, conjugados com as melhorias financeiras do lado das receitas e a venda de património ajudariam a antecipar o fim das contrapartidas pelo empréstimo do PAM.

"A Câmara não está a querer libertar-se. São 30 milhões de euros que permitem uma saída limpa", disse João Sousa, considerando o FAM "um garrote" na gestão municipal por fazer uma leitura "estrita" da lei e da realidade", que impede à autarquia ter políticas suas e criar incentivos, nomeadamente fiscais para as pessoas e empresas.



Ribau Esteves, nas respostas, assumiu que existem "motivos objetivamente" para a revisão extraordinária do PAM, que apontou para o fim do primeiro trimestre de 2018, mas sem opções que coloquem em causa "fazer mais despesa, que é urgente" em várias áreas.



O edil negou a existência de "superavit ou folga", lembrando que existem ainda 97 milhões de euros de dívida. Também não é tão optimista como o PS em gerar receitas com venda de património ao ponto de resolver em grande parte a amortização da dívida.



A aposta para antecipar o fim das medidas de austeridade, explicou, "é na boa gestão, com equilíbrio de todos os factores e não só em pagar a dívida".



Sente-se, de resto, legitimado politicamente para seguir naqueles termos. "Ouvimos com clareza o que os cidadãos eleitores disseram e que o PS não quer que se ouça. Tudo isto foi discutido, os aveirenses disseram o que queriam. Isto custa muito ao PS. Os munícipes estão a pagar a factura e aplaudem ter uma Câmara mais bem gerida e a fazer investimentos, porque falta tanta coisa e precisamos de dinheiro", referiu Ribau Esteves, afastando mudar o rumo traçado para quatro anos.

Presidente disponível para marcar audiência do PS com o ministro da Administração Interna



Dirigindo-se ao vereador João Sousa propôs-se mesmo "arranjar" uma audiência com o governante que tutela o FAM, Eduardo Cabrita. "Serei seu secretário, esta conversa de treta e demogógica faça-a à frente do ministro", disse, garantindo que, pela sua parte, terá "caldos de galinha" ao lidar com o FAM, "olhando em frente com lógica e para as leis."



As GOP seguem agora para a Assembleia Municipal. Dos 88,6 milhões de euros, estão reservados 28 milhões para investimentos.

A maior fatia, 11,6 milhões, é para qualificação urbana e rodovias. A renvoação do parque escolar terá seis milhões. Cultura e turismo têm guardados quatro milhões. Para melhorar a habitação social estão garantidos 2,8 milhões e ummlhão para novas unidades de saúde. As receitas contam com uma comparticipação relevante de fundos europeus.