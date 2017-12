Movimento associativo de Águeda recebe verbas antecipadas 07 dez 2017, 12:14 A Câmara Municipal de Águeda anunciou hoje que formalizou recentemente protocolos de adiantamento de verbas para o movimento associativo local. Em causa, 44 mil euros, correspondentes a 50% do valor do apoio global atribuído à associação/clube na época desportiva anterior. Ginásio Clube de Águeda com 8.965 de euros e Recreio Desportivo de Águeda com 8.324 de euros surgem entre os maiores beneficiários. No caso dos valores recebidos serem superiores aos valores a receber no âmbito da candidatura a apresentar para a presente época desportiva, os mesmos deverão ser descontados nos montantes do apoio definido no âmbito das candidaturas apresentadas para os anos seguintes. Em nofa de imprensa, o Vice-Presidente da autarquia, Edson Santos, diz que “esta foi uma decisão tomada pelo executivo como forma de apoiar o início de época e o trabalho de formação que todas estas instituições têm vindo a realizar, no âmbito de uma estratégia concelhia para a área desportiva”. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

