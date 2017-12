"Este PAM nunca devia ter existido" - Bloco de Esquerda, Aveiro 07 dez 2017, 11:08 O Bloco de Esquerda cometou a pretensão da Câmara pedir uma “revisão extraordinária” do Programa de Ajustamento Municipal (PAM) dado que o plano tem gerado "mais receita e menos despesa do que o previsto". As declarações de Ribau Esteves, no entender dos bloquidtas, são "a constatação mostra que a política municipal do PSD/CDS-PP elevou os impostos e baixou os serviços públicos a um nível incomportável para a população aveirense." O anuncio da revisão surge menos de um ano depois da entrada em vigor do PAM "o que é demonstrativo que este PAM nunca devia ter existido e que a população nunca deveria ter sido sujeita a este esbulho fiscal." Por isso, o Bloco quer "a descida imediata do IMI, agora possível apesar dessa medida não ter sido apoiada pelo PSD e pelo CDS no parlamento." A concelhia defende igualmente que os transportes públicos voltem à esfera municipal, com oferta de horários alargada. "A revisão do PAM deve servir para mudar as políticas erradas". O Bloco de Esquerda considera ainda errada pretensão da Câmara vender terrenos no valor de 5 a 7 milhões de euros. Em campanha eleitoral, num dos debates, o candidato do Bloco de Esquerda lembra que apontou que o PSD/CDS iria proceder a este tipo de venda anual de património precisamente nestes valores. "Ribau Esteves negou e disse que não previam qualquer venda. Nos primeiros meses do novo mandato Ribau Esteves rasga mais uma promessa eleitoral", conclui o comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

