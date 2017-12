Pecol Automotive reforça capacidade de resposta às exigências do sector 07 dez 2017, 10:02 A ronda da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) pelo sector em Portugal passou pela Pecol, em Águeda.



O grupo fundado em 1983, líder em produtos de fixação, deu a conhecer a unidade Pecol Automotive, que foi criada em 2001.



A unidade fabril instalou recentemente um forno de tratamento térmico (annealing) de modo a tratar internamente a sua matéria-prima.



Num investimento global de 1,5 milhões de euros, o novo equipamento, com capacidade para processar 30 toneladas de aço por ciclo, permitirá uma estabilização do processo de estampagem a frio bem como uma redução considerável de custos com ferramentas produtivas.



Segundo uma nota de imprensa da AFIA, a Pecol garante assim total controlo e garantia na homogeneidade da matéria-prima.



Como fator diferenciador, este processo tem uma atmosfera controlada 100% a hidrogénio que, para além de ciclos de tratamento mais curtos, permite cargas maiores e consequente redução de custos operacionais.



A empresa já possui dois fornos contínuos de tempera e revenido com capacidade instalada de 3 toneladas hora, onde processa todos os seus produtos e presta também este serviço de tratamento térmico a empresas externas.



"Com este investimento a empresa pretende responder ainda mais às exigências de qualidade e serviço dos clientes e produtos, continuando assim o seu projeto global e integrado que garante flexibilidade, fiabilidade e competitividade", lê-se.



A conclusão deste investimento dota o grupo Pecol de "infraestruturas únicas na Península Ibérica para produção de peças técnicas altamente especializadas para a indústria automóvel."

