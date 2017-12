O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, vai inaugurar no próximo dia 16 de dezembro, pelas 16:00, uma exposição temporária comemorativa do centenário do nascimento de Júlio Resende, fruto de uma parceria do Município de Anadia com o Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende.

“A experiência do Lugar” assim se intitula esta exposição antológica que estará patente nas salas do museu até 31 de maio de 2108, e onde ganham destaque algumas obras raras do artista, nomeadamente uma reprodução do fresco que realizou, em 1966, para o Tribunal da Justiça de Anadia.

Será igualmente exposta uma seleção de desenhos representativos de diferentes períodos e técnicas de Júlio Resende, num total de 50 originais do acervo da coleção do Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende.

Em paralelo, serão exibidos dois filmes sobre a vida e obra do mestre.