Andebol/ Primeira divisão: Artística e São Bernardo com vitórias tangenciais 06 dez 2017, 23:30 Num jogo muito disputado e que também só se decidiu no minuto final, o AA Avanca ganhou ao ADA Maia-Ismai por tangencial 21-20.



Os maiatos ainda empataram (20-20) a dois minutos do fim, mas já no último minuto Nuno Carvalho fechou as contas.



O CD S. Bernardo começou a segunda volta do Campeonato da melhor forma, ao alcançar, esta noite, a primeira vitória, frente ao CD Xico Andebol, por 26-27 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)