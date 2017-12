Agenda do CAR de Anadia com pentatlo moderno e ciclismo 06 dez 2017, 23:16 O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia, em Sangalhos, voltará a ser palco para provas e estágios desportivos, de cariz nacional e internacional.



Para o próximo dia 9 de dezembro, está agendado o Troféu Marquês do Funchal - pentatlo moderno, organizado pela respetiva federação nacional, e no fim-de-semana seguinte o Troféu Internacional Município de Anadia de ciclismo de pista.



Dias 8 e 9 de dezembro, o auditório do CAR acolhe o II Congresso Nacional de Pentatlo Moderno, onde vão ser dados a conhecer os calendários competitivos nacionais e internacionais, bem como os respetivos modelos e regulamentos competitivos.



Em cima da mesa vão estar também os critérios de acesso ao alto rendimento e seleções nacionais, bem como o modelo de preparação para os Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, e os critérios de acesso ao Programa Olímpico de 2020.



O Velódromo Nacional acolherá também a mais uma importante prova de ciclismo de pista, com a disputa, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, do Troféu Internacional Município de Anadia. É a segunda grande competição de pista em Sangalhos no corrente ano, sucedendo ao Campeonato da Europa de Sub-23 e Juniores, que teve lugar em julho.



A prova vai trazer ao nosso país alguns dos principais nomes do ciclismo de pista internacional, detentores de medalhas em mundiais e em europeus de elite, e provenientes de países como Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Noruega e Portugal.

