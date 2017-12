Ranking THE: UA em primeiro nacional nas Ciências Físicas e em segundo nas Ciências da Vida e nas Engenharias e Tecnologias 06 dez 2017, 22:08 O ranking do Times Higher Education (THE) por áreas científicas colocou a Universidade de Aveiro (UA) em primeiro lugar nacional nas Ciências Físicas e em segundo nas Ciências da Vida e nas Engenharias e Tecnologias. Nas Ciências Sociais, a UA surge em 3º lugar nacional.



O ranking do THE apresenta resultados para a UA naquelas quatro áreas científicas num total de 11 áreas analisadas, tendo assinalado sete áreas de relevo para a Universidade de Coimbra, seis para as universidades Nova de Lisboa, de Lisboa e do Porto, três para as universidades da Beira Interior e Minho e duas para a do Algarve (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

