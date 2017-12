Um indivíduo confessou, integralmente, a autoria de 18 assaltos a residências cometidos nos concelhos da Murtosa e Estarreja.



O homem de 30 anos, atualmente preso a cumprir pena por crimes idênticos, assumiu que não trabalhava há vários anos e "fazia vida" dos furtos, a que se dedicou "de dia e noite" entre 2014 e inícios de 2015.



Fazendo-se transportar de bicicleta munido com algumas ferramentas , percorria os lugares em busca de casas de emigrantes ausentes do país que só descobriram, regra geral, muito tempo depois, ou outras temporiamente desabitadas.



"É tudo verdade", confessou ao ser confrontado com quase duas dezenas de assaltos que incluiram também uma ´visita´ a instalações do Centro Paroquial de Assistência de Pardilhó.



O arguido justificou a atividade criminosa pela necessidade de dinheiro para satisfazer o vício a droga (heroína e cocaína) que tinha desde os 22 anos.



O alvo principal dos furtos era cobre de esquentadores, torneiras, candeeiros, mobiliário. mas também portas e janelas de alumínio, que transportava em constantes idas e voltas.



O material tinha como destino sucateiros, um dos quais, residente em Pardilhó, Estarreja, responde no julgamento por cinco crimes de recetação.



Um terceiro arguido, cúmplice de alguns furtos, não compareceu ao início do julgamento nem justificou, tendo sido emitido mandado de detenção para garantir a presença na próxima sessão.



A ânsia de dinheiro do assaltante principal era tanta que não hesitava em vender por 20 euros conjuntos de materiais que os intermediários colocavam em sucateiros a troco de dez vezes mais.



Os assaltos deixavam um rasto de prejuízos elevados em danos devido aos arrombamentos e outros estragos, mas também largos milhares de euros de perdas aos proprietários que ficaram sem bens e artigos. Só numa casa, os donos apresentaram uma conta de 15 mil euros.



O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Ovar conseguiu identificar os recetadores do material furtado e chegou ao suspeito principal que deixou impressões digitais e outros vestígios por algumas das muitas casas por onde andou. Uma parte muito pequena dos artigos foi recuperada e devolvida aos proprietários.