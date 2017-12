O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) identificou em clubes desportivos de futebol, sobreudo, da zona de Aveiro 43 cidadãos de nacionalidade estrangeira, 16 dos quais não possuíam habilitação para a atividade desenvolvida.



Segundo um comunicado, 14 já foram notificados para comparência nos serviços, "uma vez que estavam habilitados a permanecer em território nacional, ainda que não lhes esteja autorizado o desempenho da atividade."



Dois indivíduos, por se encontrarem em situação irregular, estão notificados para abandono voluntário do país, sob pena, de não o fazendo, incorrerem em procedimento de afastamento coercivo.



As ações de fiscalização na zona Centro do país decorreram também em Coimbra, tendo sido direcionadas à fiscalização da atividade desportiva, como forma de prevenir "fenómenos associados à exploração laboral, auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas."



Foram verificados e fiscalizados catorze clubes e associações desportivas do distrito de Aveiro e nove do distrito de Coimbra, incidindo sobretudo no futebol, mas também de outras modalidades, nomeadamente o basquetebol.



Processos de contraordenação para seis clubes e associações infratores em Aveiro

No distrito de Coimbra, o SEF identificou 58 cidadãos de nacionalidade estrangeira, 12 dos quais em situação irregular em território nacional. Três foram notificados para comparência no SEF, visto terem possibilidade de regularizar a respetiva situação documental, tendo os restantes nove sido notificados para abandonar voluntariamente o país. Em caso de incumprimento poderão ser-lhes instaurados igualmente processos de afastamento coercivo.



O SEf informa ainda que instaurou 11 processos de contraordenação aos clubes e associações infratores (seis em Aveiro e cinco em Coimbra), com coimas cujos valores, no total, poderão variar entre os 24.000 e os 115.000 euros.