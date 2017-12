A macaca voltou ao parque municipal de Aveiro 06 dez 2017, 19:09 Uma aplicação (app) para smartphone vai ajudar a (re)descobrir o quase centenário parque Infante D. Pedro. O mais antigo jardim da cidade de Aveiro é atualmente um destino menos habitual nos percursos dos residentes locais.



Desenvolvido por uma equipa multidisplinar da Universdidade de Aveiro das áreas da biologia, informática e educação, o projeto Edupark será um guia multimédia útil, mas também permite jogos pedagógicos.



A mascote é uma macaca, recuperando, assim, a memória dos aveirenses que perdura muitos anos depois do parque ter perdido o seu habitante mais popular.



Após o download gratuito, a aplicação baseada na tecnologia de realidade aumentada permite, sem recurso a wifi, "descobrir o parque e observar o que, na maioria das vezes, as pessoas nem reparam", explicou Lúcia Pombo, coordenadora, após a inauguração do sistema, esta quarta-feira.



Através de 32 placas distribuídas pdlo parque, os visitantes ficam a conhecer não só a biodiversidade ali concentrada, sobretudo arbórea, como também informação sobre a cidade, nomeadamente relativa ao património e cultura.



Focar o visor do smartphone na fachada da ´Casa de Chá´, sede da Orquestra Filarmonia das Beiras, por exemplo, faz aparecer a imagem do projeto arquitectónico original.



"Julgo que a grande utilidade é aprender enquanto se passeia pelo parque, através do acesso a conteúdos em realidade aumentada. Temos vídeo, áudio, texto, esquemas, tudo interligado", referiu Luísa Pombo.



Interessante, para miúdos e graúdos, será fazer uma caminhada pelas quatro zonas em modo jogo, que tem outras tantas etapas.



No fim de cada, surge um desafio para encontrar uma cache virtual, que dá pontos e surpresas. Apanhar ´bananas´ ajuda a ter respostas corretas. Um elemento figurativo que traz de volta vivências de outros tempos.



"A macaca voltou ao parque, agora é a nossa mascote. Mesmo os mais pequenos, por influência dos pais e dos avós, sabem onde é o parque da macaca. Não está cá há muito, mas agora voltou de outra forma", disse Luisa Pombo.



A equipa da UA tem "muitas ideias" para dinamizar o espaço verde mais emblemático da cidade construído há 90 anos. "Vamos atualizar conteúdos e implementar atividades e eventos com as escolas, trazê-las cá. As pessoas não andam tanto por aqui, queremos mudar isso", anunciou a coordenador.

