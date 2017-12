Seis anos de cadeia para homem que tentou afogar mulher no rio, em Águeda 06 dez 2017, 15:19 O homem de 60 anos filmado a tentar afogar a mulher no rio, em Águeda, a 7 de abril deste ano, foi hoje condenado no Tribunal de Aveiro a seis anos de prisão, em cúmulo jurídico, assim como a pagar 10 mil euros de indemnização. Durante quatro anos e meio ficará proibido de contactar ou aproximar-se da vítima, além de impedido do uso e posse de armas. O coletivo deu como provado "os maus tratos e a intenção de retirar a vida", dando crebilidade às declarações prestadas pela ofendida para memória futura, consideradas "minuciosas e coerentes" com as queixas de ameaças e agressões, incluindo o episódio mais grave. Ficaram patentes, segundo a juiza presidente, as "dificuldades" do indivíduo "em resistir à contrariedade", bem como o sentimento de "egoismo" ao dizer que a mulher era "uma ajuda preciosa, uma moura de trabalho". Assim como os "insultos e ameaças", quando dizia que "mulher sua jamais sua seria de outro" quando confrontado com a separação. O acórdão aplicou as penas parcelares de cinco anos por homicídio qualificado na forma tentada, um ano e meio de prisão por violência doméstica (1), um ano e três meses por resistência e coação sobre funcionário e seis meses por detenção de arma proibida. Aquando do início do julgamento, o homem, que continuará preso preventivamente, afirmou que nunca teve a intenção de a matar a esposa de 63 anos. Na versão do sexagenário, o desentendimento registado nas imagens recolhidas por um homem que passava na zona foi mal interpretado, garantindo que estava a puxar a alegada vítima da água após uma suposta queda inadvertida. Mas o tribunal ficou com a convicção contrária, isto é que o homem estava mesmo determinado em retirar a vida da esposa por afogamento, verbalizando isso quando foi surpreendido pela testemunha. O arguido possui antecedentes por violência doméstica contra a esposa com quem está casado há 36 anos, tendo beneficiado da suspensão provisória de um processo e do arquivamento de outro. A defesa está, em princípio, conformada com a pena. "É uma medida equilibrada, vou agora conferenciar com o arguido. Julgo que está arrependido, já contava, é do temperamento, da personalidade dele", disse o advogado Bernardino Cuco. Segundo a acusação do Ministério Público, o homem agarrou a mulher pelos braços e atirou-a à água, na parte mais profunda, empurrando-a para baixo e impedindo-a de respirar. E o desfecho não foi fatal porque os gritos da vítima atraíram a testemunha. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

