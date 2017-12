Câmara de Aveiro abre recrutamento para 18 postos de trabalho na sequência do fim da MoveAveiro 06 dez 2017, 13:07 A Câmara de Aveiro publicou no Diário da Repúblia o anúncio para a abertura de procedimento concursal de recrutamento de trabalhadores para ocupação de 18 postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do seu mapa de pessoal.



As vagas são referentes às atividades objeto de internalização no município de Aveiro na sequência da dissolução da Empresa Municipal MoveAveiro - Empresa de Mobilidade de Aveiro.



A autarquia tem lugares para dois Técnicos Superiores na área de Contabilidade e Administração, um Técnico Superior na área de Engenharia Mecânica, um Técnico Superior de Planeamento Regional e Urbano, 12 Assistentes Técnicos para a área de Fiscalização e dois Assistentes Técnicos na parte Administrativa.



Internamente não existem reservas de recrutamento que permitam satisfazer as necessidades do posto de trabalho a ocupar, refere o anúncio.

