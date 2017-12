AFA "não confunde os actos de adeptos isolados com o prestígio dos clubes" 05 dez 2017, 22:54 A Associação de Futebol de Aveiro (AFA) pronunciou-se sobre os incidentes mais recentes no campeonato Safina, dizendo que "não confunde os actos de adeptos isolados, com o prestígio dos clubes seus associados".



As últimas duas jornadas ficaram marcadas por vários episódios de agressões envolvendo jogadores, adeptos, elementos de equipas técnicas e arbitragem, neste caso durante o intervalo do Beira-Mar - Lamas.



A AFA defende a qualidade das suas competições, que "estão recheadas de excelentes jogadores, árbitros, técnicos e dirigentes" com jogos em "estádios cheios de público."



A direção liderada por Arménio Pinho "apela" a todos os agentes desportivos para "assumirem o compromisso" de tornar o futebol "uma festa" e "um espectáculo desportivo que possa ser desfrutado e apreciado por toda a gente."



Pede também que seja entendida "a tarefa difícil das equipas de arbitragem, reconhecendo "a crescente melhoria da qualidade" dos juizes.



"Para a AFA, a segurança é uma prioridade, pelo que a Comissão de Qualificação de Jogos continuará a actuar em cumprimento do respectivo regulamento". lê-se ainda no comunicado.



A associação máxima do futebol aveirense diz também que "será intransigente no cumprimento dos seus regulamentos." Os incidentes recentes que deram origem à abertura de processos disciplinares serão alvo de decisões pelos órgãos disciplinares competentes. A AFA "assumirá todas as suas responsabilidades na valorização do futebol aveirense" e "jamais se deixará instrumentalizar", conclui a nota de imprensa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)