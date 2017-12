O município tem em consulta pública a proposta de Regulamento de Benefícios aos Bombeiros Voluntários.



Medidas assumidas para "valorizar a atividade" de Bombeiro Voluntário, "estabelecendo regras de diferenciação positiva."



Atendendo à importância dos soldados da paz na proteção civil, a edilidade entende ser "da maior justiça reconhecer o mérito" compensando-os com mecanismos de incentivo que também "cativem novos cidadãos para tão nobre causa."



O regulamento camarário prevê ajudas para beneficiários titulares (bombeiros) e os beneficiários associados (filhos dependentes).



A proposta estabelece diversos incentivos aos bombeiros (incluindo estagiários) da corporação local, que ronda cerca de 90 efetivos.



Está prevista a comparticipação de seguro de saúde de grupo, com franquia mínima, até ao limite máximo anual de 250,00 euros e de 50 % na compra de livros escolares que se destinem ao beneficiário titular ou a beneficiário associado (até ao limite total 150,00 euros / beneficiário em cada ano letivo).



Os bombeiros poderão aceder também a um desconto de 50 % em entradas pagas para eventos/atividades municipais, nas inscrições e mensalidades de utilização das piscinas pelos titulares e associados.



Segundo o regulamento em consulta pública durante 30 dias, o pagamento dos apoios que não se traduzem em descontos imediatos será efetuado mediante a exibição dos documentos de despesa e comprovativos do meio de pagamento realizado.



A Câmara de Albergaria-a-Velha considera que a "política de proteção civil, pela sua vital importância para o município, não pode ser implementada de forma isolada, mas antes abrangendo a colaboração institucional".



O impacto financeiro das medidas "no contexto global do orçamento municipal" é visto como "reduzido e manifestamente compensado ou superado pelos benefícios sociais e para a prossecução do interesse público" dos serviços prestados pelos bombeiros aos munícipes.