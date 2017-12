A Grestel – Produtos Cerâmicos foi distinguida com o Prémio EDP Energia Elétrica e Ambiente de 2017 na categoria Indústria - consumo anual menor ou igual a 1.5GWh.



O prémio EDP destina-se a galardoar as entidades utilizadoras da rede da EDP Distribuição que demonstram ter conseguido melhorias de eficiência energética ou de produtividade em resultado da adoção de métodos e processos elétricos adequados, bem como na implementação de boas práticas ambientais junto dos seus colaboradores, familiares e meio social.



A Grestel foi distinguida entre 267 candidaturas, 142 da categoria Indústria, "reflexo da sua melhoria nos domínios da eficiência energética e sustentabilidade ambiental com o arranque da terceira unidade fabril – Grestel 3 – no início do ano", ", refere um comunicado da empresa de Vagos.



Com uma área coberta de 11.000 m2, a construção da nova fábrica foi pensada e concebida com uma preocupação pela eficiência energética e qualidade ambiental ao mais alto nível, sendo dotada de materiais e equipamentos que utilizam de forma racional a energia, resultando numa poupança energética superior a 30%.



Entre outros equipamentos, incluiu um forno túnel de 50 metros que é o mais moderno e eficiente existente em Portugal, permitindo um ganho de 30% no consumo específico.



A empresa investiu também na colocação de painéis solares para aquecimento de águas sanitárias e painéis fotovoltaicos para autoconsumo da unidade industrial.