AveiroBus tem condutores com dispositivo anti sonolência inovador 05 dez 2017, 11:53 Os motoristas da AveiroBus, rede operada pela Transdev Portugal, estrearam "um sistema inovador a nível mundial" na prevenção de acidentes causados por sonolência. O equipamento deteta precocemente sinais de sono e fadiga, alertando os condutores para a necessidade de parar e descansar. O "Round Trip Without Sleep" é um projeto foi desenvolvido pela empresa portuguesa Optimizer, em parceria com o IPCA - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. "Pela primeira vez a nível mundial será aplicada ao setor dos transportes uma solução tecnológica capaz de identificar o sono e a fadiga precocemente, ou seja, 5 a 10 minutos antes de a pessoa apresentar manifestações fisiológicas daqueles sintomas, o que constitui um avanço extremamente importante em matéria de segurança rodoviária", refere Jorge Machado, gestor de qualidade, ambiente e segurança da Transdev citado em nota de imprensa da operadora de transportes. A partir da utilização de uma pulseira que mede em tempo real e monitoriza de forma contínua a temperatura corporal, o espaçamento dos batimentos cardíacos e a humidade da pele do condutor, o sistema identifica alterações nos padrões de vigília e emite um aviso. "O elemento diferenciador deste sistema é que o aviso é feito antes mesmo de o condutor revelar sintomas, através da vibração da própria pulseira e da emissão de um sinal de alerta para um dispositivo móvel, acautelando para a iminência de um estado futuro de vigília insuficiente", explica a empresa. O sono e a fadiga dos condutores têm como consequências fisiológicas o deficit de atenção, reações mais lentas e uma menor capacidade de decidir corretamente. A uma velocidade de 120 Km/h, um micro sono de apenas 3 segundos implica percorrer uma distância de 100 metros, "a possibilidade de prever a aparição destes sintomas pode revelar-se fundamental para evitar acidentes", refere Jorge Machado. Além dos motoristas da rede Aveiro Bus, o mesmo sistema será usado em alguns serviços em linhas de longo curso a nível nacional. De acordo com dados do Observatório da Prevenção Rodoviária, a fadiga dos condutores está na origem de cerca de 20% dos acidentes em Portugal. Já a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP) reporta que, em 2015, a sonolência foi a causa de 7% dos acidentes registados nas autoestradas portuguesas Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

