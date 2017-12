Presidente da República marca presença na cerimónia comemorativa do 44.º aniversário da UA 04 dez 2017, 22:38 O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está de visita à UA, no dia 15 de dezembro, por ocasião das comemorações do 44.º aniversário desta instituição. Para além das habituais intervenções do Reitor e do presidente da Associação Académica da UA, o evento integra a atribuição do Doutoramento Honoris Causa a Olga Roriz, o lançamento do livro "Universidade de Aveiro: Causa Honoris", a entrega do Prémio Literário Aldónio Gomes e a entrega de prémios escolares aos melhores alunos da UA e a inauguração da Galeria “Doutores Honoris Causa da UA” (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

