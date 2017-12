O novo armazém, a funcionar no lugar das Barrocas, foi alvo de furto de material informático e comida durante a madrugada de domingo para segunda-feira.



Colaboradores do Banco Alimentar Contra a Fome em Aveiro deram o alerta após a abertura das portas, pelas 8:00 da manhã.



A PSP foi imediatamente chamada ao local, onde fez as primeiras diligências.



Por decorrer a campanha de natal durante o fim de semana, o centro de recolha de Aveiro esteve de portas abertas até cerca das 3:00.



Os larápios esperaram o fecho para atuar de madrugada. Tudo indica que introduziram-se pelo pavilhão contíguo, a partir do qual abriram um buraco na parede (na foto, tapado com paletes) para entrar no Banco Alimentar, de onde levaram dois computadores, entre outros equipamentos informáticos e bens alimentares diversos (azeite, leite, açucar, atum, etc.).



"Pessoalmente sinto uma grande tristeza. Depois de um trabalho espectular dos voluntários, ver que o Banco tinha sido assaltado foi dececpionante. Qualquer quilo de alimentos que não chegue ao destino previsto não é agradável. Ainda estamos a apurar a quantidade, mas também levaram alguns equipamentos informáticos, ficámos sem internet, o que nos estava a causar transtornos.



A campanha de Natal, que decorreu no fim-de-semana, saldou-se pela angariação de 135 toneladas de bens alimentares para formar cabazes a distribuir por instituições sociais, uma quantidade "semelhante ao ano anterior, mas dentro do objetivo traçado."



O Banco irá agora tratar da melhoria da segurança das instalações, nomeadamente com camaras de vigilância. E apela à ajuda também para conseguir substituir o equipamento informático furtado e proceder à reparação dos estragos.



O Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, esteve este domingo a acompanhar o trabalho dos voluntários nas Barrocas.



Os amigos do alheio já tinham visitado o Banco Alimentar, mas nas instalações que funcionaram até há pouco tempo no centro coordenador de transporte.