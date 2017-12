Bolo Rei da Pastelaria Flor de Aveiro recebe distinção 04 dez 2017, 18:00 O "Bolo Rei Escangalhado" e a "Trança de Natal" produzidos pela Padaria e Pastelaria Flor de Aveiro obtiveram a distinção "Melhor dos Melhores" no 6º Concurso Nacional de Bolo Rei e 6º Concurso Nacional de Bolos Especiais de Natal, que decorreram no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, a 29 e 30 de Novembro, respetivamente.



"O objectivo principal do concurso foi premiar, promover, valorizar e divulgar o Bolo Rei Tradicional Português e os Bolos Especiais de Natal", refere nota de imprensa do CNEMA que tem vindo a promover concursos nacionais de produtos tradicionais portugueses. As iniciativas foram organizados em conjunto com a Qualifica/oriGIn Portugal, que assumiu a respectiva Direcção. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

