Águeda: Cantautora catalã Joana Serra no 22º aniversário da d’Orfeu AC 04 dez 2017, 17:23 A passagem da 21ª edição do OuTonalidades pela casa-mãe, o Espaço d´Orfeu (Águeda), completa-se no próximo sábado 8 de dezembro, com a jovem cantautora catalã Joana Serrat, numa noite que culmina a semana de celebração do 22º aniversário da d’Orfeu AC.



A celebrar 22 anos de atividade cultural (feitos a 4 de dezembro), a associação convida o público aguedense para ajudar a soprar as velas e comer uma fatia de bolo enquanto disfruta de mais um concerto OuTonalidades na aconchegante Latada do Espaço d’Orfeu. O brinde pela efeméride não podia deixar de ser musical.



Joana Serrat apresentará o seu mais recente álbum - Dripping Springs - num Folk intimista, com claras influências da música americana, de Bob Dylan a Cat Power. Presença habitual nas rádios inglesas, escocesas, americanas e australianas, e vencedora de vários prémios musicais, Joana Serrat tem passado por diversos palcos do mundo, como Holanda, Inglaterra, Canadá e África do Sul. Para além do Espaço d’Orfeu (8 dezembro), a artista catalã passará na noite anterior pelo café-concerto do Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha.



O 21º OuTonalidades continua a levar o melhor da música ao vivo a diversos pontos do país até 17 de dezembro. Toda a programação pode ser consultada, em http://www.dorfeu.pt/outonalidades

