Junta de Freguesia Esgueira: Revisão do orçamento coloca a nu "obras de campanha" 04 dez 2017, 17:03 O executivo da Junta de Freguesia de Esgueira fez uma revisão orçamental que mostra como 2017 foi um ano de "obras eleitorais".



Originalmente o orçamento previa 20 mil euros para arruamentos e obras complementares. A esse valor originalmente previsto, a revisão orçamental sumou um montante de 39 mil euros.



Para o Bloco, o aumento desta verba de obras para quase o triplo mostra que o executivo PSD/CDS não planeou as obras nem avaliou prioridades. O executivo de Ângela Almeida limitou-se a gastar o triplo da verba em ano eleitoral e agora, no prolongamento, precisou adiciona-la ao orçamento deste ano que está a findar.



O Bloco considera que há obras de requalificação urbana urgentes que tem que ser feitas em Esgueira e defende uma gestão planeada das mesmas que corresponda às necessidades da população.



O Bloco repudia que o orçamento da Junta de todos os Esgueirenses seja sequestrado para propósitos de campanha eleitoral.



Esta revisão orçamental foi aprovada dia 29 de novembro com os votos favoráveis do PSD/CDS, a abstençãos do PS e o voto contra do Bloco de Esquerda.

