O presidente da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) lamentou as agressões de que foi alvo a equipa de arbitragem no jogo Beira-Mar - União de Lamas, ontem à tarde, obrigando à interrupção do jogo ao intervalo.



Arménio Pinho remeteu para o conselho de disciplina de quarta-feira "a aplicação das regras" adequadas para este tipo de incidentes.

"Não pode haver complacência, isto não é futebol, nem serve de desculpa para a falta de resultados", declarou o dirigente entrevistado, ao princípio da tarde, no programa de desporto da rádio Antena 1.



A direção da AFA na sua reunião de amanhã irá também analisar os mais recentes episódios violentos, dentro e fora do campo. "A segurança tem de estar em primeiro lugar", referiu, assumindo que ultimamente os casos registados ultrapassam em muito o que era normal.



O agressor, que deu palmadas na cabeça do árbitro principal e de um seu assistente quando entravam no tunel de acesso aos balneários, foi identificado pela PSP.