A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, hoje, dia 1 de dezembro, na localidade de Aveiro, apreendeu 350 quilos de ameijoa japonesa sem as medidas regulamentares para ser comercializada.



No âmbito de uma operação de fiscalização foi detetada uma viatura que transportava moluscos bivalves vivos, tendo sido capturados no rio Sado e com destino ao comércio espanhol, com o valor de venda estimado de 4 mil euros.



O condutor foi identificado e elaborado o respetivo auto de contraordenação. Já os bivalves por se encontrarem vivos foram devolvidos ao seu habitat natural.