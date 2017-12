A fábrica centenária Vista Alegre decidu prestar um tributo "a todos aqueles que trabalham nos bastidores da marca", que considera "guardiões dos segredos da arte da porcelana, do cristal e do vidro."



Artesãos e técnicos sairam do universo industrial dos complexos de Ílhavo e Alcobaça para as páginas do novo catálogo gift 2017-2018 da marca e anúncios da campanha publicitária multimeios de Natal.



Ao todo, são vinte colaboradores altamente especializados, das mais variadas áreas e competências, numa alusão à cadeia de complementaridade magistral que existe nos bastidores das fábricas de porcelana, cristal e vidro da marca.



O catálogo gift 2017-2018 encerra "um ano muito especial" para a centenária Vista Alegre. A empresa recebeu 14 prémios internacionais de design para as suas criações de porcelana, cristal e vidro, entre os quais as distinções Red Dot Design Awards, German Design Awards, Prémio Fuera de Série ou Icon Awards 2018.



Além disso, reportou resultados financeiros "excecionais, registando um aumento de dois dígitos nas suas vendas, com o peso da internacionalização a representar 68 por cento."