Salva-Vidas do ISN ativado para socorrer tripulante de navio mercante doente 03 dez 2017, 22:00 A Estação Salva-vidas de Aveiro resgatou, este sábado, um tripulante de navio mercante ao largo de Aveiro que estava doente.



Uma operação que decorreu sob a coordenação do Capitão do Porto de Aveiro em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).



Os meios foram ativiados para o resgate médico de um tripulante do navio mercante “Blue Fish”, que navegava a norte de Aveiro.



O alerta chegou pelas 23:30 de 1 de dezembro, ao piquete da Polícia Marítima de Aveiro.



Após avaliação da situação, perante a distância de terra do navio, e estabilidade do acidentado, foi decidido o empenhamento da embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) “Nossa Senhora dos Navegantes”.



O doente, de 57 anos, foi resgatado pela equipa da Estação Salva-vidas do ISN de Aveiro, tendo sido transportado para o cais operacional da Capitania do Porto e Comando-local da Policia Marítima de Aveiro, pelas 00:30, onde aguardava uma ambulância do INEM que o transportou para o Hospital de Aveiro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

