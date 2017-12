O União de Lamas venceu o Beira-Mar em Aveiro por 0-1, numa partida interrompida ao intervalo devido a agressões sofridas pela equipa de arbitragem na saída para o intervalo.



Ficha do jogo

Nas imagens da transimissão da Beira Mar TV vê-se um adepto de camisola amarela empoleirado na ´boca´ do túnel de acesso aos balneários a bater duas vezes com mão, atingindo primeiro a cabeça de Leonardo Marques, árbitro principal, e depois de forma idêntica num seu assistente.

O agressor ainda fez uma terceira tentativa e quis mesmo saltar para o campo, sendo, então, travado.



Alguns adeptos aveirenses concentraram-se junto ao túnel descontentes por duas pretensas grandes penalidades contra o Lamas não assinaladas nos minutos finais da primeira parte.

Depois dos incidentes, o trio de arbitragem alegou que não estariam reunidas as condições de segurança para regressar ao relvado.

A partida, como é habitual em Aveiro, não estava ser policiada.

Numa nota parilhada pelas redes sociais, a direção do Beira-Mar "lamenta" os acontecimentos e, falando também em nome dos adeptos, repudia "veementemente qualque ato de violência". E mesmo não se revendo nas atitudes ocorridas, pede desculpa a todos que estiveram no Mário Duarte (ler comunicado).



O único golo foi apontado aos nove minutos. João Beirão surgiu desmarcado na área e atirou rasteiro para o fundo da baliza.



Na melhor oportunidade do Beira-Mar empatar, Artur falhou um penalti à meia hora de jogo.



A jornada 12 do Campeonato Safina ficou marcada ainda pela sétima vitória consecutiva do Lourosa (2-1 na receção ao Esmoriz), seguindo na liderança agora com 31 pontos.

O Beira-Mar caiu para o quarto lugar, a par do Esmoriz (22 pontos). O São João de Ver goleou o Avanca por 4-1 e está em terceiro com 24 pontos. O Lamas ocupa o segundo lugar com 25 pontos (resultados e classificação).

(em atualização)