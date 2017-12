Melhoramentos no cais da Cova do Chegado, Murtosa 03 dez 2017, 11:56 O Município da Murtosa procedeu, recentemente, à reabilitação do porto de abrigo da Cova do Chegado, na freguesia da Murtosa, instalando novas estruturas flutuantes de atracação. Esta intervenção, que correspondeu a investimento da autarquia de cerca de 150.000 euros, veio repor as condições de segurança desta infraestrutura, com benefícios para os profissionais da pesca que utilizam este porto de abrigo como base para a sua atividade, informa a edilidade. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

