Jovem ferido com gravidade em Águeda 03 dez 2017, 10:41 Um indivíduo de 21 anos sofreu, ao início da manhã, ferimentos graves na sequência do despiste do automóvel que conduzia, em Águeda. Os bombeiros locais foram ativados para o acidente, numa estrada secundária de Aguada de Cima, pelas 5:30. A vítima e única ocupante estava encarerada. Depois de retirado do carro, o jovem foi estabilizado pelos meios do INEM e seguir para as urgências hospitalares de Coimbra inspirando muitos cuidaods. Estiveram envolvidos no socorro 11 efetivos e quatro viaturas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

