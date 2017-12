´Ninho de empresas´ instalado no parque de feiras de Aveiro está a incubar 10 ideias de negócio 02 dez 2017, 22:06 A Incubadora de Empresas do Município de Aveiro, a funcionar desde 31 de março deste ano, está a apoiar, presentemente, 13 projetos.



O balanço atualizado surge na última edição do boletim municipal que a Câmara publicou na semana passada.



A atividade mais sgnificativa do ´ninho de empresas´ instalado no parque municipal de feiras e exposições traduz-se na incubação de 10 ideias de negócio.



Da lista fazem parte os projetos 6’20 Cookit, Imperfectos, Laço Verde, Museu Estaleiro, Cabaz da Semana, JS Solutions, DS Consulting, DIGIT, Babysitting ao Domicílio e Tailovers.



Nesta altura, a incubadora alberga três empresas: Dragon Praxis, VR360 e Hepico Fashion.



Serviços gratuítos Segundo a edilidade, ao longo dos últimos meses, "para além do acompanhamento técnico", vários projetos incubados já beneficiaram de outras vantagens em estarem inseridos naquele "ecossistema empreendedor", usufruindo, gratuitamente, de alguns serviços, tais como, assessoria e apoio jurídico ou revisão da identidade gráfica, a cargo de uma ´rede de prestadores de serviços´.



A Incubadora Municipal irá retomar em 2018 eventos de promoção do trabalho colaborativo entre os agentes locais ligados ao tecido empresarial, depois de um primeiro encontro que teve como empresa convidada a Nokia.

