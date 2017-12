Sever do Vouga: Septuagenário ferido com gravidade após despiste para ribanceira 02 dez 2017, 17:17 Um condutor septuageário sofreu ferimentos graves, esta tarde, em Sever do Vouga, na sequência de um despiste da carrinha de caixa aberta onde seguia.



O sinistrado, politraumatizado, foi desencarcerado pelos bombeiros locais. Depois de estabilizado, seguiu consciente e orientado para as urgências hospitalares de Aveiro.



Os meios de socorro foram ativados para Couto de Baixo, freguesia de Couto Esteves, pelas 15:00.



Segundo fonte dos bombeiros de Sever do Vouga, a viatura conduzida pelo homem de 77 anos saiu da estrada numa curva e caiu para uma zona desnivelada (cerca de três metros), onde ainda embateu entre uma árvore e uma parede.



Estiveram no local 12 efetivos com quatro viaturas os bombeiros e INEM, além da patrulha da GNR.

