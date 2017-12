O Beira-Mar recebe este domingo o Lamas numa das partidas que estão a gerar expetativa da 12ª jornada do campeonato maior da distrital de futebol de Aveiro.



O embate no velhinho Mário Duarte opõe duas equipas com os mesmos 22 pontos, ambos em segundo lugar, a par do Esmoriz.



Os aveirenses vão procurar corrigir o deslize cometido em Castelo de Paiva, com uma derrota por 2-1 e muitas críticas á arbitragem.



A formação de Santa Maria de Lamas também saiu derrotada pelo mesmo resultado, na recepção ao líder e rival Lourosa (com mais seis pontos).



Lobo, que tem sido indiscutível no centro da defesa aurinegra, garantiu que a equipa está preparada para um adversário que pode dar muita luta em campo.

"Todos os jogos são difíceis, estamos ambos no segundo lugar, mas acredito que podemos ganhar e nos isolarmos na luta do nosso objetivo", disse na antevisão partilhada pelo Beira-Mar nas redes sociais.



Já Cajó, treinador, deseja aliar uma boa exibição à vitória no final da partida. "Prevejo um grande espectáculo, o Lamas é das melhores equipas do campeonato, já está consolidada nos seus processos. Do nosso lado, estamos preparados, continuarem a jogar da mesma forma para atingir os três pontos, queremos muito ganhar, mantendo o objetivo", referiu.