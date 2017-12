"Educar para a Sustentabilidade" vale prémio ao Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe, em Cacia 02 dez 2017, 16:21 Uma escola de Aveiro figurou entre os seis projetos finalistas, de todo o país, na categoria Iniciativa Jovem, da 4ª edição do Green Project Awards.



O projeto "Educar para a Sustentabilidade" dinamizado pelo Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe, de Cacia surge entre os seis distinguidos do Projeto 80 e um dos seis finalistas à categoria Iniciativa Jovem.



"A região de Aveiro está muito bem representada. Parabéns à comunidade educativa", refere a Quercus de Aveiro.



O Projeto 80 desafiou os alunos do Ensino Básico e Secundário "a criar, pensar e agir em torno do mundo que os rodeia."



O Green Project Awards (GPA), criado há quase dez anos, é uma iniciativa de carácter nacional da Agência Portuguesa do Ambiente, GCI e Quercus para reconhecer "boas práticas" em projetos que promovam o desenvolvimento sustentável.



O Ensino Básico e Secundário a criar, pensar e agir em torno do mundo que os rodeia, está de volta para a sua 5ª edição. A Sessão de Lançamento, juntamente com a Cerimónia de Entrega de Distinções P80 2016/2017, tem lugar no 28 de novembro, hoje, na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em Marco de Canaveses.



Desde 2008, a iniciativa já recebeu mais de 1200 candidaturas e distinguiu mais de 120 projetos, "criando um movimento de desenvolvimento sustentável, mobilizando a sociedade civil, incluindo os jovens, e as empresas em torno da agenda da sustentabilidade."

