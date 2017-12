Garagem destruída pelo fogo em prédio de apartamentos na vila de Oiã 02 dez 2017, 11:52 Uma garagem individual de um parque subterrâneo de um prédio de apartamentos ficou totalmente destruída pelo fogo, ao início da madrugada, em Oiã, Oliveira do Bairro. Duas viaturas que estavam no interior arderam, para além de outros estragos. Ainda assim, graças à intervenção dos Bombeiros de Oliveira do Bairro as chamas não alastraram a outras garagens contíguas do bloco com quatro andares. O andar mais próximo da garagem que ardeu, tudo indica não habitado, sofreu alguns danos estruturais que precisam de ser avaliados. Cerca de duas dezenas de efetivos e seis viaturas estiveram mobilizados para a ocorrência. Não se registaram danos pessoais. O alerta foi dado pela meia noite. Os meios regressaram ao quartel pelas 3:30. As causas do incêndio estavam por apurar, mas no interior da garagem estavam alguns equipamentos ligados à eletricidade. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

