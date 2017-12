Sever do Vouga recebe a segunda edição da campanha “Passaporte rumo ao Natal Tradicional” 01 dez 2017, 12:08 Os consumidores que fizerem as suas compras nos estabelecimentos comerciais aderentes habilitam-se a ganhar prémios que serão sorteados no dia 5 de janeiro. Contribuir para uma maior dinamização do comércio local e eventual aumento do volume de negócios é o objetivo da iniciativa do município local desenvolvida em colaboração com o Grupo AMH Consulting.



O presidente da edildiade, António Coutinho, espera que a ação seja "uma mais-valia para o concelho, não só para ajudar a dinamizar o comércio local, mas também para mostrar que não ficamos atrás dos grandes centros urbanos quando o assunto são produtos e serviços de qualidade a preços competitivos".



A campanha, que decorre até o dia 31 de dezembro, desenvolve-se através do sistema de preenchimento de cartões, tendo como objetivo angariar e fidelizar os consumidores.



Quem fizer as suas compras no comércio local, terá direito a um passaporte (cartão) que será disponibilizado pelos parceiros da campanha que se encontram devidamente identificados, através do logotipo da iniciativa afixado nas suas montras.



Por cada 10 euros de compras nos estabelecimentos aderentes, o consumidor terá direito a uma vinheta. Quando o passaporte estiver completo (10 vinhetas), o mesmo deverá ser depositado na tômbola que se encontra na entrada do edifício da Câmara Municipal. O sorteio realiza-se no dia 5 de janeiro, pelas 11h00, na Câmara Municipal.



