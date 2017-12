Arouca: "Natal na Castanheira" 01 dez 2017, 10:54 De 2 de dezembro a 6 de janeiro, as luzes, os brilhos e espírito natalício chegam, também, à Castanheira, Serra da Freita. Nesta quadra natalícia, deixe-se envolver pela magia desta aldeia com as atividades dinamizadas pela AGA – Associação Geoparque Arouca.



02/12/2017 - Pedra sobre Pedra: a importância da arquitetura tradicional



Local: Serra da Freita - Aldeia da Castanheira (Casa das Pedras Parideiras)

Horário: 10h00 – 12h30

Público-alvo: público em geral

Inscrição gratuita e obrigatória, até 30/11/2017, através de geral@aroucageopark.pt ou 256 940 254.



08/12/2017 - Musgo na Pedra



Local: Serra da Freita – Casa das Pedras Parideiras

Horário: 15h30 – 16h30

Público-alvo: crianças

Custo: gratuito

Inscrições: obrigatórias e limitadas até 06/12/2017, através de geral@aroucageopark.pt



09/12/2017 - Rota dos Geossítios Especial Natal – Freita: A Serra Encantada



Local: Serra da Freita; Ponto de Encontro: 9h00 frente ao Mosteiro de Arouca (inclui transporte)

Horário: 09h00 (ponto de encontro junto ao Mosteiro de Arouca) – 13h00

Público-alvo: público em geral

Custo: 6 euros/pax

Inscrições: obrigatórias e limitadas e limitadas até 06/12/2017, através de geral@aroucageopark.pt



10/12/2017 - Os segredos da aldeia da Castanheira – visita com audioguia



Local: Casa das Pedras Parideiras

Horário: 11h00

Público-alvo: famílias

Custo: gratuito

Inscrições: obrigatórias e limitadas até 06/12/2017, através de pedrasparideiras@aroucageopark.pt



16/12/2017 - Caminho da Pré-História – PR15



Local: Serra da Freita – Casa das Pedras Parideiras

Horário: 09h30 às 13h30

Público-alvo: público em geral

Custo: 5 euros/pax

Inscrições: obrigatórias e limitadas até 13/12/2017, através de geral@aroucageopark.pt



17/12/2017 - Histórias da chuva no Radar Meteorológico de Arouca



Local: Serra da Freita – Radar Meteorológico de Arouca

Horário: 14h30; 15h30 e 16h30

Público-alvo: famílias

Custo: 2 euros/pax; gratuito para crianças até aos 12 anos

Inscrições: obrigatórias e limitadas até 14/12/2017, através de pedrasparideiras@aroucageopark.pt



23/12/2017 - Os segredos da aldeia da Castanheira – visita com audioguia



Local: Casa das Pedras Parideiras

Horário: 11h00

Público-alvo: famílias

Custo: gratuito

Inscrições: obrigatórias e limitadas até 20/12/2017, através de pedrasparideiras@aroucageopark.pt



30/12/2017 - Os segredos da aldeia da Castanheira – visita com audioguia



Local: Casa das Pedras Parideiras

Horário: 16h00

Público-alvo: famílias

Custo: gratuito

Inscrições: obrigatórias e limitadas até 20/12/2017, através de pedrasparideiras@aroucageopark.pt



06/01/2018 - Os segredos da aldeia da Castanheira – visita com audioguia



Local: Casa das Pedras Parideiras

Horário: 11h00

Público-alvo: famílias

Custo: gratuito

Inscrições: obrigatórias e limitadas até 20/12/2017, através de pedrasparideiras@aroucageopark.pt



As atividades «Natal na Castanheira» integram a programação de Natal da Câmara Municipal de Arouca. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)