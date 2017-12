Municípios mais foliões do Centro do País querem formar "sinergias" 30 nov 2017, 20:03 Os municípios do Centro do País mais empenhados em festejos carnavalescos concordaram, esta quinta-feira, em trabalhar conjuntamente.



O desafio partiu da Câmara de Estarreja, tendo acolhido a receptividade de Ovar, Mealhada, Figueira da Foz e Torres Vedras.



As autarquias com mais espírito folião assinalaram o encontro rubricando um memorando de entendimento.



Ficou, assim, colocada em marcha a criação da rede das cidades de carnaval da Região Centro para fins de cooperação intermunicipal a pensar na valorização de uma manifestação cultural também assumida como produto turístico relevante.



Os parceiros esperam trabalhar na captação de financiamentos para garantir a sustentabilidade dos festejos.



A proposta de Estarreja surgiu na sequência da reorganização do carnaval local, quando o município deparou-se com dificuldades em chegar aos apoios públicos, nomeadamente fundos europeus.



"Sozinhos, é impossível. Ao juntar esforços, com cinco municípios, teremos mais força. Além disso, temos muito a aprender, não concorremos, cada carnaval tem a sua cultura local, existe público para todos", explicou Dimantino Sabina, presidente da Câmara estarrejense, esperando "vantagens desta sinergia."



Uma das expetativas é conseguir organizar campanhas promocionais dos festejos, nomeadamente junto do mercado espanhol. Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar, Ana Umbelino, vereador da Câmara de Torres Vedras, João Ataíde, presidente da Câmara da Figueira da Foz e Rui Marqueiro, presidente da Câmara da mealhada, marcaram presença no encontro fundador.

