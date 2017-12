Aveiro: Orçamento de 90 milhões de euros para pagar dívida e fazer obras 30 nov 2017, 18:39 A Câmara de Aveiro prevê abater mais 20 milhões de euros à dívida municipal durante 2018.



A verba está cabimentada no plano de atividades do próximo ano que o executivo deverá analisar numa próxima reunião.



No editorial do último boletim municipal, divulgado esta quinta-feira, o presidente da Câmara antecipa um orçamento em 2018 de 90 milhões de euros (em 2017 foi 143 milhões), assumindo "uma gestão pagadora da enorme dívida herdada" utilizando o empréstimo obtido via Fundo de Apoio Municipal (FAM):



Uma aposta no "cumprimento" do Programa de Ajustamento Municipal (PAM), o qual está a ser executado "com balanço muito positivo", refere o edil eleito em outubro para o segundo mandato.



Ribau Esteves destaca "a capacidade" autarquia "em fazer investimentos em obra de diversas tipologias, em cultura, promoção territorial, entre muitas outras áreas", expressando a "continuidade" assumida "numa aposta forte e arrojada de crescimento e de desenvolvimento, sempre em prol de mais qualidade de vida".



Ribau Esteves destaca "a capacidade" autarquia "em fazer investimentos em obra de diversas tipologias, em cultura, promoção territorial, entre muitas outras áreas", expressando a "continuidade" assumida "numa aposta forte e arrojada de crescimento e de desenvolvimento, sempre em prol de mais qualidade de vida".



O autarca da coligação PSD-CDS-PPM compromete-se a continuar a liderar o município com "grande proximidade aos Cidadãos, às Associações e às empresas, numa lógica de permanente interação, garantindo a todos uma governação transparente e decidida, procurando sempre a melhor solução para cada uma das questões que temos em mãos."

