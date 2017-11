A extensão de saúde de Travassô, em Águeda, está a funcionar em condições tidas como insatisfatórias pela própria Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).



Os problemas foram denunciados por uma profissional de enfermagem na assembleia de freguesia, depois reforçado em tom de alerta na última assembleia municipal pela bancada do PSD.



"A extensão de saúde não tem condições mínimas, o relatório da ARSC é absolutamente demolidor", sublinhou o vogal social democrata Hilário Santos,

afirmando-se "preocupado com aquele panoraram absolutamente negro".



A vistoria técnica à extensão de saúde, que serve também Óis da Ribeira, totalizando cerca d 2300 habitantes, encontrou o gabinete polivalente com sujidade, sem condições de higiene ou logísticas para observação ou prestação de cuidados de saúde.



Ficaram registados outros problemas, como acessibilidades sem condições para utentes com dificuldades de movimentos e mesmo falta de água quente no gabinete médico.



Para o deputado do PSD, é necessário proceder a obras "com caracter de urgência", pedindo o mesmo empenho que tem sido dado, incluindo financeiramente, à remodelação do hospital. "Não é possível que continue naquele estado mais um dia, tem de haver condições mínimas, não podemos levar os utentes às costas", alertou.



Na resposta, o presidente da Câmara afirmou desconhecer o relatório da ARSC, mas disse estar a par dos problemas da unidade de saúde, nomeadamente no que toca à acessibilidade, comprometendo-se a questionar a direção do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Baixo Vouga na reunião já agendada para esta quinta-feira para tratar de assuntos locais.



"São situações que colocam em causa, sobretudo, quem lá trabalha, mas o edifício também tem problemas estruturais, não é adequado à função", referiu Jorge Almeida.



A Câmara de Águeda, em 2011, chegou a assinar um protocolo com a tutela que previa uma nova unidade de saúde. Mas não passou das boas intenções.



De acordo com o edil, estão "à disposição" do município 85 mil euros para construção de uma nova unidade.



"Temos de avançar com obras em termos definitivos", referiu, colocando de lado a possibilidade de ser usada a escola primária local, uma vez que, para já, a desativação da mesma será posta de lado.



A Câmara e a Junta de Freguesia de Travassô procuram agora um terreno para erguer a unidade de saúde de raiz.