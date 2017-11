"Quixote: as peripécias de um cavaleiro doido" 29 nov 2017, 16:33 O CETA anuncia a estreia da sua próxima peça, "Quixote: as peripécias de um cavaleiro doido", que é encenada por Kelly Varela.



Dia 2 de dezembro, sábado, pelas 16:00, no auditório do CETA.



A peça continuará em cena, aos fins-de-semana, até dia 17 de dezembro.



Com 11 músicas originais, a peça narra a história de Alonso Quijada, nobre senhor apaixonado por livros de cavalaria, que rompeu com a realidade mergulhando num mundo repleto de sonhos e fantasia.

"Num universo cheio de aventuras, batalhas, anseios e muita confusão, Alonso Quijada, intitulado Dom Quixote de la Mancha, e seu fiel escudeiro, Sancho Pança, saem em busca de aventuras.

Feiticeiros, gigantes, princesas e castelos povoam o seu imaginário.

A sua sobrinha, a governanta e o amigo Sansão tentam devolver–lhe a razão.

Será que há solução para tanta confusão?"



Texto e encenação: Kelly Varella Músicas: Rafael Campanile Preparação vocal: Vanessa Oliveira Elenco: Joana Cardoso Pereira, João Rodrigues, Mané Sanches, Romena Laranjeira Músico: Arnaldo Cucu Ilustração: Maria João Canedo.



Rua das Tomásias 14-16

3800-271 Aveiro

Rua das Tomásias 14-16

3800-271 Aveiro

Tel: 924 469 484

