Decorre o período de inscrições para o concurso “O melhor doce de Natal”, promovido pela Câmara Municipal de Estarreja e inserido na programação ‘Natalim. Um mundo de sonhos que não tem fim’.

Os apaixonados pela culinária, em especial os que têm mão para a doçaria, podem apresentar a sua candidatura até dia 14 de dezembro.



A iniciativa tem como objetivo valorizar, promover e incentivar a produção de doçaria portuguesa, ao mesmo tempo que apela à criatividade e inovação. A participação é gratuita e de livre acesso a profissionais e não profissionais.



O concurso, onde terão lugar as provas dos doces, será realizado no dia 16 de dezembro, às 10h30, na Praça Francisco Barbosa, e terá como jurado especial Afonso Vilela, vencedor do Masterchef Celebridades 2017.



De acordo com as normas de participação, os critérios de avaliação são os seguintes: apresentação e harmonização do doce, sabor e textura, originalidade, qualidade da confeção e avaliação global.



Inscrições de 29 de novembro a 14 de dezembro

. no GAME- Gabinete de Atendimento ao Munícipe de Estarreja

. ou através de formulário online aqui.