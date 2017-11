Aveiro: Município faz ponto de situação de várias obras no espaço público 29 nov 2017, 16:10 A Câmara de Aveiro informa que está em curso a empreitada de substituição do deck da esplanada do Canal do Côjo. O investimento na ordem dos 35 mil euros permite a “valorização do espaço público, com o objetivo de potenciar o aparecimento de novas dinâmicas comerciais”, nomeadamente seguindo o exemplo de esplanadas recentemente licenciadas para o local. Em comunicado, o município dá conta, também, da execução de trabalhos no âmbito da empreitada de qualificação do Jardim do Bairro da Gulbenkian e intervenção paisagística no Bairro da Bela Vista. Um encargo de 92.212 euros com um prazo de execução de 4 meses. “Após o investimento de 130.000 euros na requalificação do Bairro da Gulbenkian realizado em 2016, no qual foram repavimentados os arruamentos, requalificadas as zonas de estacionamento e circulação pedonal e reformulada a rede de abastecimento de água (pela empresa AdRA – Águas da Região de Aveiro), a Câmara segue agora com a qualificação do Jardim do Bairro da Gulbenkian visando a criação de um espaço mais acolhedor, criando novos percursos pedonais, instalando um parque infantil e substituindo algumas das árvores existentes”, lê-se na nota de impresa. Igualmente para melhorar o ambiente urbano do Bairro da Bela Vista, serão criados dois novos espaços públicos com parque infantil e zona de estar ocupando duas parcelas de terreno sua propriedade que ficaram livres após a demolição das habitações socias devolutas aí existentes em estado de ruína. “A bom ritmo” decorrem igualmente os trabalhos intervenção nas coberturas do Museu Arte Nova e Museu da Cidade, orçados em 112.528 euros.

Uma obra que permitirá corrigir os problemas de infiltrações nos dois museus, “obrigando em algumas situações ao encerramento dos espaços expositivos, o que provoca constrangimentos objetivos na gestão dos espaços e dos visitantes, assim como danos no espólio.” Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

