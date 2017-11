Deputados Regina Bastos e Amadeu Albergaria reclamam avanço nas obras da Escola Egas Moniz – Avanca 29 nov 2017, 15:02 O PSD insiste na premência da resolução do problema da Escola Egas Moniz, de Avanca, concelho de Estarreja, cujo projeto já foi validado pelos serviços técnicos da DGESTE. Numa Pergunta dirigida pelos deputados Regina Bastos e Amadeu Albergaria, o Ministério da Educação é desafiado a revelar se está disposto a avançar com os 7 milhões de euros necessários.



“A escola Egas Moniz, de Avanca, há muito que precisa de ser intervencionada. A Câmara Municipal de Estarreja foi desafiada pelos serviços da DGESTE a apresentar um projeto de arquitetura para requalificação do edificado que albergasse todos os níveis de ensino – pré-escolar até ao 3.º ciclo” – escrevem os deputados no texto que suporta a Pergunta.



No mesmo documento, os deputados do PSD recordam que o projeto, com um orçamento de perto de 7 milhões de euros, “foi apresentado e validado pelos serviços técnicos da DGESTE, mas, para dar corpo ao projeto, é necessária uma decisão do governo, designadamente do ministro da Educação para dotação orçamental para o efeito, seja por via dos fundos comunitários seja por via do orçamento do estado”.



Nesse contexto, o ministro da Educação é desafiado a responder se reconhece a urgência em resolver esta situação e se é sua intenção avançar com os 7 milhões de euros necessários para a realização desta obra. Os deputados do PSD exigem, por outro lado, indicação sobre quando será tomada uma decisão em relação à situação.



“O Grupo Parlamentar do PSD vê com preocupação o corte previsto nas despesas de capital no Orçamento do Estado para 2018. O investimento no ensino básico e secundário tem vindo a decrescer continuadamente nos últimos dois anos e o Ministério das Finanças utilizou as cativações para encapotar os cortes que se verificaram nos serviços de educação” – notam os deputados subscritores da Pergunta, acrescentando que o anterior governo construiu novos centros escolares, quase sempre com a colaboração das autarquias, requalificou mais de seis dezenas de escolas secundárias, com poupanças nos custos de construção de mais de 80 milhões de euros, e intervencionou, só no Programa de Remoção de Placas de Fibrocimento degradadas, 299 escolas.



Para os deputados subscritores da Pergunta, “em 2018, supostamente virada a página da austeridade, o investimento previsto é menos de metade do que o orçamentado em 2014, altura em que o país, com enorme dificuldade, começava a sair da crise económica e financeira que o governo socialista tinha deixado”. Como pode ler-se no documento, “esta situação tem sido sistematicamente desvalorizada pelo ministro da Educação, que tenta ocultar este desinvestimento com os acordos estabelecidos com as autarquias para desenvolverem as obras de requalificação das escolas do Ministério”. Grupo parlamentar do PSD Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)