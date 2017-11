IMI baixa para o mínimo em Sever do Vouga 29 nov 2017, 14:39 A Câmara de Sever do Vouga aprovou a redução do IMI e da derrama em 2018, assumindo, assim, "um alívio da carga fiscal que visa, sobretudo, fixar a população, incentivar a natalidade e apoiar as atividades económicas."



O IMI para prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI será à taxa mais baixa, de 0,3%.



"Foi ainda aprovada a dedução adicional fixa do IMI para os agregados com um dependente a cargo (20 euros), com dois dependentes a cargo (40 euros) e de 70 euros para os agregados que tenham três ou mais dependentes", informa um comunicado.



A aprovação desta proposta irá beneficiar cerca de mil famílias, estimando-se uma redução das receitas da autarquia na ordem dos 30.500 euros.



Desde que o executivo municipal é liderado por António Coutinho (PS), "a taxa do IMI tem vindo a descer gradualmente, sendo esta uma das medidas que refletem a preocupação social da autarquia."



Um esforço financeiro que "é justificado como um incentivo à natalidade e à fixação da população."



Relativamente ao lançamento da derrama, imposto que incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, o executivo fixou o valor de 0,5% sobre as empresas que tenham um lucro tributável de até 150 mil euros e de 1% sobre as empresas que ultrapassem esse valor. A redução visa "apoiar todas as atividades económicas do concelho."



A Câmara aprovou ainda a manutenção da participação variável de IRS (5%) e da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) em 0,25%.



As propostas foram aprovadas pela Assembleia Municipal, no dia 24 de novembro.

