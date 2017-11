Aveiro: Sintético do campo de futebol do Barroca com festa de inauguração marcada 27 nov 2017, 18:50 A inauguração do novo relvado sintético da Associação Recreativa e Cultural Barroca está agendada para dia 3 de dezembro, às 12:00.



O ´corte de fita´ decorrerá durante "uma festa organizada pela Câmara Municipal de Aveiro e pela Associação, preparada para assinalar o momento histórico da maior importância."



Um investimento global de 160.000 euros, financiado pela edilidade em três anos com uma primeira tranche de 60.000 euros 2017. A segunda, de 50.000 euros será paga em 2018 e a última em 2019.



"Uma importante aposta no desporto em geral, e no futebol de formação em particular, capacitando o clube de condições para desenvolver a sua atividade principal, honrando um compromisso de vários anos", refere nota camarária.

