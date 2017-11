A PSP de Ovar deteve três homens (um de 24 anos e dois de 31) por suspeita de furto no interior de residência.



De acordo com o comunicado semanal do comando distrital, a polícia atuou a 23 de novembro, pelas 9:00, "aquando do cumprimento de mandados de busca e apreensão em duas habitações situadas em Ovar."



Na altura, foram apreendidos vários artigos supostamente furtados no interior de algumas residências.



Da lista fazem parte, nomeadamente, vários acessórios de pesca (canas de pesca, boias, carretos, caixas), duas rodas em metal, um carro de mão em metal galvanizado e um serrote de corte de metal.



A PSP encontrou também um rebarbadora, diversa sucata (pedaços de cabos elétricos e tubos metálicos), cino telemóveis, uma aparelhagem de som, uma caixa (contendo 315 moedas antigas, de vários países) e, entre outros artigos, um sabre (com lâmina de 30 cm) e um chicote.